Momenti di paura nel tardo pomeriggio di martedì in via Bergamo, tra Castelverde e Cremona, dove un anziano è finito fuori strada con la sua auto, ribaltandosi in un campo.

Erano circa le 17 e la vettura viaggiava lungo la statale quando il conducente, un uomo di 80 anni, ha perso il controllo del proprio mezzo, una Opel bianca, finendo nel campo, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli.

Alcuni automobilisti presenti hanno immediatamente allertato i soccorritori, che sono arrivati poco dopo con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il ferito dalla vettura. Dopo avergli prestato le prime cure, i sanitari hanno trasportato l’uomo in pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Durante i rilievi effettuati dalla Polstrada di Crema, si sono create code lungo la direttrice.

