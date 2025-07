Nel pomeriggio di sabato 28 giugno in sala Zanoni, alla presenza di numerosi soci di Fare Nuova Cremona Attiva, si è svolta l’assemblea dell’Associazione.

Ospite è stato il sindaco Andrea Virgilio con il quale i soci si sono confrontati su molte tematiche che nel corso del primo anno di mandato amministrativo la giunta ha posto in essere, con la partecipazione e condivisione della lista (2 sono gli assessori e 3 i consiglieri comunali che appartengono a Fare Nuova Cremona Attiva) insieme al resto della coalizione di maggioranza.

In apertura dell’assemblea è stato presentato l’aggiornamento della campagna di tesseramento dell’associazione: sono 87 i soci nel 2025, con l’ingresso di 4 nuovi giovani. Inoltre sono stati presentati 3 gruppi di lavoro che coinvolgeranno soci e persone esperte per analizzare e approfondire 3 tematiche: il mondo dei giovani a Cremona, la mobilità sostenibile in città e il supporto dell’intelligenza artificiale ad alcune attività della città.

Sono già state contattate numerose persone che hanno dato la loro disponibilità per offrire un contributo sulle tematiche individuate. I gruppi di lavoro partiranno a settembre. L’assemblea si è conclusa con un rinfrescante apericena nel giardino di uno dei soci.

© Riproduzione riservata