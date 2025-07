La Maturità 2025 è alle battute finali, dopo le prove scritte e gli ultimi orali, inizierà l’estate più bella per i neodiplomati, liberi di andare in vacanza senza compiti ed esami di riparazione. Dopo il viaggio della maturità molti di loro entreranno all’università, chi con un test d’ingresso, chi senza, altri nel mondo del lavoro. Il Provveditore di Cremona ha sottolineato l’importanza di questo momento, fondamentale per entrare nell’età adulta.

Imerio Chiappa, Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale: “I ragazzi sono al loro primo vero Esame di Stato, cioè non hanno fatto l’esame di licenza media come si fa attualmente, l’hanno fatto in periodo Covid, quindi solo orale, a distanza, oppure se in presenza, ma tutto in una situazione molto molto particolare. Per cui è la prima volta che si trovano davanti a una commissione che li giudica. Credo che questo sia un passaggio importante, perché è il momento che ti pone davanti a qualcuno che ti dice in maniera asettica, sei maturo, sei in un punto importante della tua vita, in un passaggio della tua vita. E avere il coraggio, la volontà di fare questo passaggio vuol dire ‘io voglio crescere’.

All’orizzonte si ipotizzano giù dei cambiamenti per quando riguarda l’esame di stato, ma secondo il Provveditore una cosa non deve cambiare, la serietà: “Credo che non sia giusto non far capire ai ragazzi che, come a tutti, ci sono dei momenti in cui nella vita ti viene chiesto di rendere conto su a che punto sei. D’altra parte, spero anche che rimanga un esame molto aperto, cioè che non sia mai legato a un percorso contenutistico e basta, ma permette ai ragazzi di esprimere le competenze che hanno appreso. Il fatto che ogni tanto esca in italiano, per esempio, un autore che nessuno si aspettava, bene, utilizziamo la capacità critica che i ragazzi hanno maturato in questi anni. Non conoscono l’autore, però un’analisi della situazione la possono fare. Tantissime cose non conosceremo nella nostra vita, ma se abbiamo imparato ad avere un pensiero critico potremo porci di fronte a quel tema e provare ad affrontarlo”.

© Riproduzione riservata