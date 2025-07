Milano-Serravalle, Catania “Crediamo molto nell’idrogeno”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi crediamo molto nell’idrogeno come vettore alternativo per il trasporto sostenibile”. Così Elio Catania, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziale, nel presentare la prima stazione di rifornimento per l’idrogeno in Lombardia nella stazione di Carugate Est: “Non c’è dubbio che siamo in una fase iniziale: costruire una filiera e la filiera è fatta di una rete di distribuzione ed oggi noi inauguriamo proprio la prima rete in Italia di distribuzione con questi cinque centri – ha spiegato Catania – Abbiamo scelto questo punto perché qui passano due corridoi europei fondamentali: il corridoio 2 e il corridoio 5 e quindi noi vogliamo non interrompere quella catena che passando dalla Germania e la Svizzera arriva fino al Mediterraneo e quindi fino a Genova. Non possiamo permetterci che l’Italia resti fuori da questo”, ha concluso.

