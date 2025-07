ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando perché possa riaprirsi il dialogo tra Stati Uniti e l’Iran. Abbiamo offerto anche Roma come sede di eventuali e colloqui, come lo è stata in colloqui tra Stati Uniti, Iran e Oman. Vogliamo il dialogo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Assarmatori.

