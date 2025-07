Vino, cresce la produzione in Italia

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia registra una crescita della produzione del vino che supera i 43 milioni di ettolitri per il 2024, per una superficie pari a 728.000 ettari. A differenza del quadro mondiale, caratterizzato non solo da una diminuzione della produzione a causa di condizioni climatiche avverse e da una contrazione dei consumi nei principali mercati, l’Italia migliora: tra tutti i primi sette vigneti globali, quello italiano è l’unico in crescita, posizionando così, la penisola quale primo produttore mondiale di vino nel 2024. Lo riferisce Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. La ricchezza del settore vitivinicolo italiano si traduce, anche, in 528 riconoscimenti DOP/IGP, la maggiore in Europa. L’Italia vanta il 75% del vitigno nazionale coperto da 80 coltivazioni autoctone, superando di gran lunga il Portogallo, la Francia e la Spagna.

