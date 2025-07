Il 5 luglio alle ore 18 in piazza Giovanni XXIII, CRemona, nell’ambito della rassegna “Questa Città Non Ha Più Pareti” organizzata dal circolo Arcipelago, Andrea Staid presenta il suo ultimo libro “Dare forme al mondo. Per un design multimateriale” (UTET | collana Dialoghi di Pistoia, 2025). In dialogo con l’antropologo ci sarà Denise Tshimanga della redazione di Scomodo, il collettivo editoriale indipendente nato nel 2016. L’incontro offrirà un’opportunità per approfondire le tematiche del libro, partendo dall’urgenza di come orientare i nostri modi di abitare verso pratiche sostenibili che riconoscano l’interdipendenza tra i vari ecosistemi ambientali.

L’evento è in collaborazione con “Giovani in centro”.

Raccontando con attenzione poetica e rigore antropologico le esperienze di viaggio e studio che ha effettuato negli ultimi anni, Staid fornisce in questo libro una serie di vivide illustrazioni della possibilità, oltre che della necessità, di cambiare paradigma nelle professioni creative che hanno la responsabilità di dare continuamente nuove forme a questo antico mondo.

“Siamo entusiasti di ospitare nuovamente Andrea Staid questa volta insieme Scomodo” afferma Luca Burgazzi, Assessore con delega a turismo, espressività giovanile e associazionismo del Comune di Cremona. “Condividiamo la stessa visione e urgenza di ritrovarci come comunità capace di ripensare e riappropriarsi dello spazio pubblico quale luogo da vivere collettivamente, adottando oltre a nuove forme di progettazione, nuovi punti di vista a partire anche dalle piazze della nostra città .”

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Andrea Staid è docente di Antropologia culturale e visuale alla NABA di Milano e allo IED di Torino. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra le quali “Il Tascabile” ed “Elle Decor”. Dirige per Meltemi la collana Biblioteca/Antropologia. Tra i suoi libri, tradotti in Grecia, Germania, Spagna, Cile e Cina, ricordiamo I dannati della metropoli (2014), Contro la gerarchia e il dominio (2018) e La casa vivente (2021). Per Utet ha pubblicato, nel 2022, Essere natura. Uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, sempre nella collana Dialoghi di Pistoia.

“Questa Città Non Ha Più Pareti” è una rassegna culturale e musicale, curata da Circolo Arcipelago, che animerà Piazza Giovanni XXIII il 5 e 6 luglio con concerti, laboratori, installazioni e incontri aperti alla cittadinanza. Al centro dell’edizione 2025 c’è il tema dello spazio pubblico come luogo da ripensare e vivere collettivamente, attraverso pratiche artistiche e partecipative. L’inizativa si svolge nell’ambito del progetto di rigenerazione del Comune di Cremona Giovani in centro.

