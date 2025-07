Emergenza caldo, Rocca “Chi non rispetta i parametri sarà sanzionato”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere aver segnato il passo su una cosa così importante e aver sottolineato quanto sia importante proteggere i più esposti e i più fragili, i lavoratori che affrontano il caldo per via della natura del luogo stesso; che sia in agricoltura o nell’ambito edilizio. Ci sono dei parametri specifici che sono state apprezzati dalle unità sindacali. Saranno sanzionati tutti i datori di lavoro, società e ditte che mettono i lavoratori in condizioni di non essere rispettati, è una violazione dei diritti”. Queste le parole dichiarate in conferenza stampa dal Presidente della Regione Francesco Rocca in vista dei nuovi provvedimenti di prevenzione contro il caldo estivo dei prossimi mesi e la campagna antincendi boschivi.

xr3/trl/mca1