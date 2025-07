Giorgia Meloni da Papa Leone XIV in Vaticano

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni in Vaticano per l’udienza con Papa Leone XIV. L’auto con la bandiera italiana con a bordo la presidente del Consiglio è transitata da via della Conciliazione. Il faccia a faccia previsto alle 11.30 nel Palazzo Apostolico.

Quella di oggi è la prima udienza ufficiale tra il Pontefice e Meloni. La premier e il Papa si erano parlati brevemente lo scorso 21 giugno in occasione del Giubileo dei governanti. Nell’occasione, Meloni aveva chiesto a Prevost con un sorriso: “Si è assestato?”.

La presidente del Consiglio aveva inoltre incontrato brevemente per un saluto il Papa al termine della messa di inizio pontificato lo scorso 18 maggio. Tra Meloni e Leone XIV c’è stato poi un primo colloquio telefonico lo scorso 15 maggio comunicato da Palazzo Chigi.

Come si legge sul sito di Palazzo Chigi, Meloni alle 12.30 incontrerà il segretario di Stato di Sua Santità, il cardinale Pietro Parolin.