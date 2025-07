In calo a giugno i prezzi spot per le spedizioni oceaniche

ROMA (ITALPRESS) – I prezzi spot per le spedizioni marittime dall’Asia al Nord America si sono in gran parte raffreddati, dopo un forte aumento registrato all’inizio di giugno, a causa della bassa domanda di merci destinate agli Stati Uniti. È quanto emerge dal World Container Index di Drewry. Nella settimana del 25 giugno, le tariffe per unità equivalente a quaranta piedi dall’Asia alla costa occidentale degli Stati Uniti sono scese del 7 per cento, attestandosi a 5.593 dollari, mentre quelle per la costa orientale sono rimaste elevate a 7.183 dollari, con un aumento dell′1 per cento su base settimanale. Il rallentamento della domanda e l’aumento della capacità stanno causando una flessione nelle tariffe spot, in particolar modo sulla costa occidentale, dove i vettori hanno aumentato la capacità in risposta alle tariffe statunitensi più elevate. Secondo l’indice di Drewry, il calo delle tariffe ”è un segnale che la recente impennata delle importazioni negli Stati Uniti, verificatasi dopo la sospensione temporanea delle tariffe statunitensi più elevate, non avrà l’impatto duraturo che inizialmente ci si aspettava”

