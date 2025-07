Medtec, Terracciano “Al centro il concetto di transdisciplinarietà”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ il primo corso di laurea di Medtec in Italia, sicuramente è una novità nel panorama universitario accademico italiano. Negli anni a seguire ci sono state altre proposte di Medtec in altri atenei, però questo è il primo corso inter ateneo, tra due Università diverse. E’ sempre più importante il concetto di transdisciplinarietà, cioè utilizzare background culturali diversi per formare delle nuove figure, in questo caso di medici o bioingegneri”. Lo ha detto il rettore di Humanitas University, Luigi Terracciano, a margine della proclamazione dei primi laureati del corso Medtec: “Accettare la sfida dell’innovazione, non subirla, e proporre nuovi percorsi terapeutici basati sulla tecnologia”, ha aggiunto.

