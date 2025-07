Pnrr, dall’Ue via libera alla settima rata da 18,3 mld

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea al pagamento della settima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da 18,3 miliardi di euro. Secondo la valutazione di Bruxelles l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Con la recente revisione tecnica, gli obiettivi programmati e conseguiti sono 64, suddivisi in 31 milestone e 33 target. Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria complessiva e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate. Un lavoro che non è certo terminato, e deve anzi continuare con la medesima determinazione, per una Nazione sempre più moderna, produttiva e competitiva”. Tra gli obiettivi conseguiti figurano diverse riforme, come la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione e la revisione del servizio civile universale. Sul fronte degli investimenti, a quelli sulle infrastrutture energetiche si aggiungono il potenziamento della flotta di autobus e di treni a emissioni zero per il trasporto regionale, dei nodi metropolitani e dei principali collegamenti nazionali, e la riqualificazione di molte stazioni ferroviarie.

