Il Rotary Club Cremona Monteverdi ha celebrato, a Palazzo Trecchi, il passaggio di consegne tra la Presidente uscente Deborah Ghisolfi e la nuova guida del Club per l’anno rotariano 2025-2026, Elva Calvaruso. Una serata ricca di emozione, che ha permesso di ripercorrere i momenti salienti di un anno all’insegna del servizio, dell’impegno verso la comunità e della valorizzazione del territorio.

“Il tema che ci ha accompagnato in questo anno rotariano – ha ricordato Ghisolfi – è stato ‘La Magia del Rotary‘. Una magia che si è realizzata nei progetti portati avanti con passione, nel sostegno ai giovani, nella promozione della cultura e nella tutela della salute mentale e fisica. Ogni azione è stata un atto di trasformazione, un’idea diventata realtà, una difficoltà diventata speranza”.

Nel corso della serata, sono state consegnate le Paul Harris Fellow, uno dei più alti riconoscimenti del Rotary, a tre soci che si sono distinti per dedizione, spirito di servizio e impegno costante: Enrica Gagliardi, per la disponibilità e la professionalità messe al servizio del Club durante la staffetta medica della Settimana Lilla; Cristina Coppola, per l’attenzione e la cura con cui ha seguito la comunicazione dei service sulla stampa locale, valorizzando il lavoro svolto sul territorio, e Andrea Mazzini, che conclude il suo mandato da prefetto dopo due anni di impegno costante e generoso. La Presidente uscente ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento speciale ad alcuni soci che hanno sostenuto attivamente il lavoro del Consiglio e contribuito in modo significativo alla realizzazione dei service e alla vita del Club.

Accolta con calore da tutti i soci, Elva Calvaruso ha espresso emozione e riconoscenza per l’incarico ricevuto: “Ringrazio i soci per avermi scelto come loro rappresentante. Credo che la vera sfida per un nuovo presidente sia trovare il giusto equilibrio tra continuità e cambiamento: continuare a sostenere ciò che si è dimostrato efficace e cambiare intercettando la pluralità delle esigenze e delle aspettative dei soci”. Il motto del nuovo anno sarà “Uniti per fare del bene”, con l’intento di costruire, attraverso il lavoro di squadra, un futuro definito dalla speranza e dall’azione.

