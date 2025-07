L’estate è iniziata e sta per arrivare il momento dei saldi.

In Lombardia, e quindi a Cremona, i saldi prenderanno il via il 5 luglio e termineranno il 2 settembre. Secondo Confcommercio nazionale la propensione all’acquisto raggiunge il 78,9% in crescita rispetto al 76,4% del 2024.

Le categorie merceologiche più richieste restano abbigliamento (84%) e calzature (76,8%), ma si registra anche un forte incremento di interesse per articoli sportivi (+8,3%), accessori, pelletteria e intimo.

Sul fronte dei canali di acquisto, si conferma una forte preferenza per i negozi fisici anche se gli italiani non rinunciano a un acquisto on line.

