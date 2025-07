Sanità, da Fondazione Lilly 1,5 milioni per formare nuovi ricercatori

ROMA (ITALPRESS) – Un investimento no-profit da oltre un milione e mezzo di euro per formare una nuova generazione di ricercatori in grado di guidare la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale pubblico. È il cuore del piano decennale con cui la Fondazione Lilly per l’Italia rilancia la propria missione, finanziando 30 dottorati di ricerca in 30 università italiane. Il programma, denominato 30 per 30, è stato presentato nel corso di un evento a Roma.

