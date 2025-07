I due prossimi appuntamenti domenicali di Castelleone Antiquaria, il 13 luglio e il 15 agosto, vedranno un espositore particolare: l’Arma dei Carabinieri che sarà impegnata in un’attività di sensibilizzazione rivolta agli anziani per proteggerli dalle truffe ormai sempre più frequenti.

L’Arma dei carabinieri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione culturale Castelleone Antiquaria, grazie alla presenza dei molti visitatori che affollano i banchi del mercatino dell’antiquariato, cercherà di diffondere i consigli per non cadere vittime delle truffe dei malintenzionati.

