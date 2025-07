Coni, Buonfiglio “Chiesto un piano strategico per l’impiantistica”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La bacchetta magica non ce l’ha nessuno, però ho chiesto con forza di fare un piano strategico per l’impiantistica, perché deve essere valutato il territorio, la multidisciplinarità e quindi il bene sociale”. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della sua partecipazione al Premio Fair Play Menarini, che si è svolta a Firenze, a chi gli ha chiesto del problema dell’impiantistica sportiva in Italia.

