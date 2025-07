Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, oltre 5° sopra la media

ROMA (ITALPRESS) – Nel Mar Mediterraneo è in corso un’ondata di calore marino senza precedenti per il periodo: in alcune zone le acque hanno toccato addirittura 5 gradi in più rispetto alla media stagionale, come mostrano i dati satellitari del servizio europeo Copernicus. Il colore predominante è il rosso scuro, che simboleggia l’elevata temperatura delle acque. Tra le aree più colpite, il Mar Tirreno, il Mediterraneo orientale e il Mar delle Baleari.

Numeri impressionanti arrivano anche dalla baia di Malaga, in Spagna, dove l’acqua che di solito a giugno è intorno ai 18 gradi, è salita fino a 25,7 gradi. E la situazione, avvertono gli esperti, peggiora giorno dopo giorno.

Le conseguenze non sono solo sott’acqua. Più il Mediterraneo è caldo, più si carica di energia che poi verrà restituita. Un mare più caldo significa eventi meteorologici estremi, come tempeste e nubifragi sempre più violenti, ma anche problemi diretti per l’ambiente e l’economia. Fioriture algali, morie di cozze e acciughe in fuga verso acque più fredde mettono a rischio la pesca e il turismo. Ma non è tutto. I nostri mari si stanno popolando di specie aliene invasive, mai viste prima o fino a poco tempo fa rarissime. Dagli ormai famosi granchi blu, alle meduse urticanti come la caravella portoghese, fino ai pesci scorpione e pesci coniglio, dotati di spine velenose. Il Mediterraneo è diventato un vero hot spot del cambiamento climatico. E il messaggio degli scienziati è chiaro: i rischi non sono più futuri, ma già presenti, e riguardano tutti noi.

