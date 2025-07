Infrastrutture, missione in Romania per 42 imprese italiane

ROMA (ITALPRESS) – Missione in Romania per 42 imprese italiane nel settore delle infrastrutture, accompagnate dalle associazioni di categoria. Incontri istituzionali e B2B si sono svolti a Bucarest dall’1 al 3 luglio, nella cornice delle iniziative di “Diplomazia della Crescita”. La missione è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Romania e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Romania e Confindustria Romania. Nel comparto delle infrastrutture il contributo italiano si dimostra particolarmente strategico nell’ambito di importanti progetti in Romania, come il raddoppio della rete autostradale, il potenziamento delle connessioni tra la capitale e le regioni periferiche e la modernizzazione della rete ferroviaria.

sat/gtr

(Video in collaborazione con Confindustria Romania)