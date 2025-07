Premio Menarini,Aleotti “Tema del fair play importante e fondamentale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il tema del fair play fa parte dei valori che noi riteniamo importanti e fondamentali per un’azienda farmaceutica. Da qui anche l’idea di creare la Fondazione Fair Play Menarini per premiare i rappresentanti che sono stati capaci di fare sport ad alto livello ma con correttezza nei comportamenti”. Lo ha detto l’azionista e componente del board Menarini, Lucia Aleotti, a margine della serata organizzata a Firenze dalla Fondazione Fair Play Menarini in occasione del Premio.

