Stasera, giovedì 3 luglio, torna l’appuntamento con i Giovedì d’Estate: dallo shopping allo sport, dalla musica al buon cibo, la manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Cremona e dalle Botteghe del Centro offrirà diverse iniziative nelle vie e nel centro città. L’appuntamento si aprirà già dalle ore 19 con I Giovedì con Gusto: Largo Bocconcino, spazio ai sapori dello street food, tra piatti della tradizione rivisitati e contaminazioni etniche, accompagnati da vini e aperitivi di qualità.

Protagonista della serata sarà soprattutto lo sport, cuore pulsante dell’edizione di quest’anno. In Piazza del Comune andrà in scena un’inedita edizione della 3XCR8 Gold League di basket fra le squadre finaliste dei tornei Memorial Miky Barcella e Memorial Roby Telli; mentre, in Piazza Stradivari verranno promossi diverse esibizioni della Asd Artistica Gymnica Cremona con la partecipazione di atleti di valore nazionale, di Padel, Pickleball, Scherma Storica e Pole dance.

Il tutto sarà arricchito da un torneo regionale di pugilato (sempre in Piazza Stradivari) promosso dalla Accademia Boxe Cremona con 10 incontri ufficiali e numerosi spazi informativi sulle società Marini calcio, Stradivari, Asd Marathon, Csi, Cr Sportiva Atletica, Asd Runtome, Cr Corse e di Ats Valpadana.

Ulteriori iniziative saranno presenti in Via Solferino con Compagnia del Tango e Lindy Hop; balli caraibici in Largo Boccaccino e animazione della palestra FitActive Cremona nello slargo di Corso Mazzini. Per i più piccoli, invece, ai giardini di Piazza Roma animazioni, giochi di ruolo e da tavolo, giochi storici, costruzioni Lego e tornei di scacchi.

Grande novità di quest’anno l’iniziativa Non solo selfie, grandi fotografi per grandi ritratti proposta dai giovani ragazzi del Collettivo 50 millimetri. L’atelier fotografico verrà proposto in collaborazione con Agropolis in Corso Campi, assieme alla pista ciclistica per bambini e alla presenza della recente e nuova Ambulanza Veterinaria.

Lo spazio dedicato alla cultura e alla creatività proseguirà lungo Via Palestro con la Via del Fumetto. A completare l’esperienza, i negozi resteranno aperti fino alle 23.30, mentre il mercato di Corso Garibaldi e le proposte estive dei commercianti animeranno il centro con shopping, iniziative per tutti i gusti e numerosi dj set dislocati per il centro città.

Chicca Galli, coordinatrice dell’evento e Vicepresidente delle Botteghe del Centro, dichiara: “Dopo il successo di Stradeejay, vogliamo vedere ancora le piazze piene e i cremonesi tornare a vivere la nostra bellissima città. Abbiamo lavorato per creare eventi adatti a tutti, con lo sport come filo conduttore, perché lo sport è un valore importante che unisce le persone. Abbiamo lo sport, la musica, il cibo e una città bellissima: perché bisogna stare in casa giovedì sera?”

“I Giovedì d’Estate sono il risultato dell’impegno e della passione delle Botteghe del Centro, che credono nel valore di una città viva e accogliente”, commenta Eugenio Marchesi, presidente Botteghe del Centro di Cremona. “È un’occasione per far riscoprire Cremona e sostenere il commercio locale, offrendo a tutti serate piene di energia, bellezza e una grande varietà di proposte, dallo sport alla musica, dal cibo agli eventi culturali, per incontrare i gusti di ogni persona. Invitiamo tutti a vivere il centro, a passeggiare tra le nostre vie e a lasciarsi sorprendere dall’atmosfera speciale che Cremona sa offrire”.

I Giovedì d’Estate proseguiranno poi nelle serate del 10, 17 e 24 luglio, promettendo di regalare a Cremona un mese all’insegna del divertimento, della cultura e della socialità.

