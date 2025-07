Un francobollo celebra i 125 anni di Bayer in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Evento a Milano per festeggiare i 125 anni di Bayer in Italia. Per celebrare l’anniversario è stato emesso un francobollo, parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” e, nella storica sede milanese della multinazionale, si è svolta la cerimonia ufficiale di annullo filatelico.

f03/mgg/gtr (video in collaborazione con Bayer Italia)

