A Mirafiori la nuova Fiat 500 Ibrida, Francois “Si riparte da qui”

TORINO (ITALPRESS) – “La ripartenza di Fiat si svolge qui a Mirafiori dove torniamo a fare la 500 ibrida. Ascoltiamo il cliente e la nuova 500 è declinata in versione ibrida e accessibile. Questa sarà la fase uno del rilancio, la fase due la vedrete nel 2027 in occasione del 70esimo anniversario della 500 e torneremo a puntare sull’elettrico con batterie totalmente nuove e fatte in casa”. Così Olivier François, Ceo di Fiat e global Cmo di Stellantis, a margine della preview della nuova Fiat 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori.

