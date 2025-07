A Roma esplode un distributore di carburante, almeno dieci i feriti

ROMA (ITALPRESS) – Esplosione questa mattina in un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma. A esplodere un impianto Gpl. Il forte boato è stato avvertito in molti quartieri della Capitale, con una densa colonna di fumo nero visibile da più punti della città. Sul posto i vigili del fuoco, sanitari del 118 carabinieri e polizia. Almeno dieci i feriti, tra cui otto poliziotti un autista dei vigili del fuoco e un operatore del 118. Ci sarebbero feriti anche tra gli abitanti dei palazzi vicini e passanti.

ads/mca3 (Fonte video: Account X Vigili del Fuoco)

(ITALPRESS)