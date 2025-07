Albertini “Gattuso ct? Era l’alternativa migliore”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Credevo e pensavo ci fosse già il sostituto subito il giorno dopo, invece poi si è cercata l’alternativa migliore. E Rino Gattuso, in questo momento, per quello che va fatto, può essere l’alternativa migliore”. Così Demetrio Albertini, a margine del Premio Fair Play Menarini, sugli ultimi sviluppi in Nazionale, con Gattuso nominato ct dopo l’esonero di Spalletti.

