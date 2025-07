America Week – Episodio 26

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel giorno in cui gli Stati Uniti celebrano il 249º anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, Donald Trump si prepara a firmare la sua più grande vittoria legislativa da quando è tornato alla Casa Bianca. Il “One Big Beautiful Bill” è passato per un soffio alla Camera giovedì, 218 a 214, dopo aver superato il Senato con il voto decisivo del vicepresidente Vance. Una “Maga legge” da quasi 900 pagine, che promette tagli fiscali, sicurezza ai confini, ma anche drastiche riduzioni allo Stato sociale.Il simbolismo non poteva essere più chiaro: Trump firma il suo capolavoro politico nel giorno dell’Indipendenza americana. Ma questa firma, se da un lato mostra la forza del presidente all’interno del partito repubblicano dall’altro rivela i rischi diuna presidenza sempre più imperiale, alimentata dalla recente decisione della Corte Suprema che ha conferito poteri straordinari al presidente, a scapito dei giudici federali

