Code, soprattutto nelle prime ore della mattina, in tangenziale, direzione Piacenza: il traffico a causa delle asfaltature programmate in tangenziale. Si tratta di una parte dei lavori annunciati del comune e che hanno preso il via in giro per la città da inizio giugno, per un ammontare di circa un milione di euro.

In totale i tratti stradali interessati sono la tangenziale da via Nazario Sauro direzione Piacenza (per una superficie di 3.400 mq), sempre la tangenziale da via Nazario Sauro direzione Mantova (per una superficie di 2.400 mq) e la rotatoria di via Castelleone, zona Ipercoop.

© Riproduzione riservata