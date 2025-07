In Parlamento europeo Its Academy eccellenza della formazione tecnica italiana. Tema della conference organizzata dall’onorevole Elena Donazzan, membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali e Vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo, è stata la verticalizzazione della formazione professionale in Europa: il sistema Its una storia Italiana.

Nell‘incontro del 2 luglio, iniziato con il benvenuto a tutti gli oltre 50 rappresentanti Its e al Presidente della Rete Nazionale ITS Guido Torrielli, è stato sottolineato quanto sia fondamentale dare importanza al settore tecnologico italiano e alla sua formazione specifica.

La giornata si è articolata su tre temi: ⁠”Relazioni Istituzionali: dal principio di sussidiarietà al Governo dei fondi”; ⁠”L’importanza della collaborazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro in carenza di capitale umano: per non perdere nessuno”; ⁠”Le storie Its: storie italiane di successo”.

Anche Its Academy Cremona ha rappresentato il sistema Its italiano e ha contribuito con il proprio modello a questo importante dialogo sul futuro della formazione professionale in Europa.

Da anni Its Academy Cremona sta lavorando per costruire e ampliare il proprio progetto anche grazie ai fondi di finanziamento Pnrr e alla collaborazione con il Presidente Renato Ancorotti e l’architetto Marco Ermentini di Crema che ristrutturerà e riqualificherà l’edificio dell’Ex Olivetti per creare la nuova sede Its Cremona e dei laboratori didattici all’avanguardia per tutti i corsi di Meccatronica, Cosmesi e Ict.

I nuovi corsi inizieranno a ottobre 2025. ITS Academy è sempre aperta a collaborazioni con nuove aziende, trainers e progetti nazionali e internazionali.

