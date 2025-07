Errigo “Futuro? Mi diverto e mi sento ancora competitiva”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi sento ancora bene e dove arriverò, per quanti anni lo farò, non lo so. Sono certa che anche quando smetterò sarò comunque molto orgogliosa di tutto quello che ho fatto e questo mi farà lasciare quel mondo competitivo in maniera serena”. Lo ha detto la fiorettista italiana, Arianna Errigo, a margine della consegna del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

(video in collaborazione con Menarini)