Un caldo torrido in questi giorni, e un livello del fiume Po che continua ad abbassarsi, almeno da circa quattro settimane. Per la verità nelle ultime 24 ore si è alzato di poco, da meno 7,38 metro sotto lo zero idrometrico, si è arrivati a meno 7,17 nel pomeriggio di venerdì, anche se la tendenza è ad un ulteriore abbassamento. E davanti alla canottieri DLF, che ci ha gentilmente prestato l’imbarcazione, parte il viaggio di Simone Bacchetta di CR1 per raccontare e documentare il fiume Po in secca.

Al centro dell’alveo, visto che negli anni il fiume ha diminuito sempre più i suoi livelli, ci troviamo ad avere una profondità massima di non più di due metri, e una minima di 60 centimetri. Tanto che è tornato visibile un ponte in passato poco osservabile, un vecchio ponte di barche spagnolo. Tanto per dare un’idea di quanto basso è diventato il fiume Po, si pensi che fino a 30-40 anni fa, sotto il ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro piacentino, era nascosta la parte bassa del manufatto, ed era visibile solo la parte in pietra d’Istria. Ora tutto il pilone è sostanzialmente fuori dall’acqua.

In questi ultimi anni il fiume, il nostro fiume – spiega Palmiro Ardovini, appassionato del Po – è diminuito di parecchio, praticamente è diventato comune un torrente”.

