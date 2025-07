Premio Menarini a Guido Meda “Io solo narratore, è bella medaglia”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non mi sono mai sentito adeguato ai pochi premi che ho avuto nella mia carriera. Sono un narratore, parlo di fair-play, nel mio ruolo mi trovo a narrarlo. Forse ho raccontato in maniera divertente lo sport, ho rappresentato uno svago per la gente. Il fatto che mi venga riconosciuto è una bella medaglia”. Lo ha detto il giornalista Guido Meda, che ha ricevuto a Fiesole il Premio Internazionale Fair Play Menarini.

