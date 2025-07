Incidente in via Eridano a Cremona, nei pressi del cantiere di Largo Moreni. Nella mattinata di sabato un ciclista è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Per lui fortunatamente soltanto qualche ferita lieve, così come lievi sono stati i disagi al traffico.

Intervenuta la Polizia Locale di Cremona per i rilievi e un’ambulanza della Croce Verde.

© Riproduzione riservata