Torna la festa dell’Assunta, una cerimonia molto sentita dai cremonesi: due i momenti solenni, quello di giovedi 14 agosto con la processione sul lungo Po Europa, dalla canottieri Flora a largo Marinai d’Italia. In questa prima processione si reciterà il santo Rosario.

Venerdì 15 agosto dopo il ritrovo dei vogatori e della imbarcazioni presso l’imbarco Canottieri Flora, si terrà la discesa lungo il fiume della statua della Madonna di Brancere con la benedizione delle Società Canottieri sul percorso.

L’arrivo a Brancere in località Isola Provaglio è previsto per le 16,30 con il lancio della corona di fiori in memoria dei defunti delle alluvioni del Po, cui seguirà alle 17 la Santa Messa al Campo in quella che viene definita la cattedrale dei pioppi.

La festa dedicata all’Assunta, tanto cara ai cremonesi, è iniziata 47 anni fa nel piccolo paese di Brancere grazie a don Aldo Grechi.

Inizialmente era solo una processione del paese e poi pian piano si è trasformata in un appuntamento che richiama centinaia di fedeli da tutto il territorio. Suggestiva la processione in acqua da Cremona a Brancere con tutte le imbarcazioni che seguono passo per passo la Madonna.

