“Si respira!”: è la frase che molti cremonesi, e più in generale coloro che vivono nel nord Italia stanno pronunciando da qualche ora. Dopo giornate di caldo intenso e afa insopportabile, l’aria è decisamente cambiata. Ma attenzione, non è tempo per festeggiare: l’atmosfera infatti si fa turbolenta, con l’arrivo di temporali e grandinate che già dalle prossime ore potranno colpire alcune zone.

Già da stamattina il cielo su Cremona e sul suo territorio è grigio e nuvoloso, seppure i temporali stiano soltanto lambendo il territorio. I peggioramenti sono attesi nel pomeriggio con un primo temporale previsto sul territorio cremonese attorno alle 17, anche se i fenomeni di più forte intensità dovrebbero arrivare domenica. Sono possibili anche dei nubifragi con rischio di grandinate localmente intense, visti i contrasti tra diverse masse d’aria.

Il vero cambiamento infatti avverrà tra domenica e lunedì, quando la parte principale della perturbazione raggiungerà queste zone, portando fenomeni anche intensi ma anche un graduale e significativo calo delle temperature. Il Comune di Cremona ha diramato l’allerta gialla di Protezione Civile, dalle 14 di oggi fino a prossimo aggiornamento.

