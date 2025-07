In questa bollente estate italiana, i negozi sono pronti a scaldare i motori per i tanto attesi saldi, che prenderanno il via dal prossimo sabato 5 luglio con conclusione il 2 settembre.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 203 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3.3 miliardi di euro.

Tra le categorie di merci più richieste dai tanti in cerca del grande affare, l’abbigliamento (84%) e le calzature (76,8%), ma si registra anche un forte incremento di interesse per articoli sportivi (+8,3%), accessori, pelletteria e intimo.

Aumenta poi anche la propensione all’acquisto che in questo 2025 raggiunge il 78,9%, in crescita di oltre due punti rispetto al 76,4% dell’anno precedente.

E tra cartellini e vetrine, manichini e promozioni, anche all’ombra del Torrazzo è ormai tutto pronto.

“Siamo pronti, sabato c’è la partenza ufficiale – commenta in merito Marco Stanga, presidente di Ferdermoda Cremona e vicepresidente vicario di ConfCommercio – anche se da qualche giorno tutte le attività sono già in promozione. Ci sono poi, in queste settimane, anche i ‘giovedì d’estate’, che rappresentano una grande occasione per uscire alla sera nonostante questo clima tropicale”.

Un’annata, comunque, non facile per il commercio di vicinato, anche a causa di un’inflazione sempre elevata e di una costante concorrenza del mercato online. Non manca però la fiducia, in attesa dei prossimi giorni.

“Speriamo – prosegue Stanga – di fare almeno come l’anno scorso, anche se devo dire che fino ad ora è stato un anno molto difficile. Ricordo che, durante i saldi, le nostre attività non guadagnano; puntiamo a recuperare soldi. I primi tre giorni sono fondamentali: per la gente, infatti, la parola ‘saldi’ ha ancora un forte richiamo”.

