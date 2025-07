Dopo i concerti primaverili dedicati a Bach, STRADIVARIfestival riparte il 28 settembre con l’Ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker e si sviluppa per la prima volta come una vera e propria stagione: sette appuntamenti di altissimo livello fino al 18 dicembre, con lo STRADIVARImemorialday.

Sabato 5 luglio è partita la vendita dei biglietti per i singoli concerti che si possono acquistare al botteghino del Museo del Violino (tel 0372 080809), oppure online sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com). Il prezzo dei singoli concerti è 30 euro per i settori A/B/C/D/E/H/I e 25 euro per i settori F/G. È prevista una riduzione per studenti a 12 euro (settori F/G). L’abbonamento per 7 concerti costa 140 euro per i settori A/B/C/D/E/H/I e 110 euro per i settori F/G.

La direzione artistica di Roberto Codazzi porta un programma di sette eventi con grandi interpreti come Renaud Capuçon, Kian Soltani, Mao Fujita, Sergej Krylov, Fazil Say, Richard Galliano, Yuki Serino, l’Orchestra Femminile del Mediterraneo e l’Intonations Ensemble di Albena Danailova.

L’organizzazione è a cura di Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Il programma:

domenica 28 settembre

Ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker

lunedì 13 ottobre

Trio Capuçon-Soltani-Fujita

domenica 26 ottobre

Sergej KrylovFazil Say

venerdì 7 novembre

Richard Galliano

martedì 18 novembre

Akademie für Alte Musik

mercoledì 3 dicembre

Orchestra Femminile del Mediterraneo / Yuki Serino

giovedì 18 dicembre

Intonations Ensemble

