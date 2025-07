È Leonardo Malgaroli (Tennis Club Pavia A.S.Dilettantistica) il vincitore dell’edizione 2025 del Torneo di San Pietro – Trofeo Arvedi “Memorial Carlo Dognazzi”, disputato sui campi della Canottieri Baldesio. In finale ha superato Riccardo Mascarini, portacolori di casa, con il punteggio di 6-4 6-4.

Match ben interpretato da Malgaroli, testa di serie numero 1 del tabellone e classificato 2.1, che ha saputo gestire ritmo e intensità nei momenti chiave, impedendo a Mascarini – seguito con grande calore dal pubblico di casa – di esprimere appieno il proprio gioco. Un pizzico di rammarico per l’atleta Baldesio, alla terza finale consecutiva, ma resta il valore di un percorso di alto livello e la soddisfazione per aver contribuito, appena pochi giorni fa e non al meglio fisicamente, alla salvezza della squadra in Serie B.

Al termine dell’incontro, il presidente Alberto Guadagnoli ha aperto la cerimonia ringraziando il cavaliere Giovanni Arvedi e alla famiglia che sostengono da anni il torneo e ha ricordato la dedica alla memoria di Carlo Dognazzi: “Va sempre il nostro pensiero a Carlo, e alla famiglia che ci sono vicini con affetto nel memorial a lui dedicato”.

Guadagnoli ha poi ringraziato il giudice arbitro Donatella Mondoni, definendola “preziosissima, appassionata, precisa: senza figure come lei, organizzare un torneo di questo livello sarebbe molto più complicato”. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla giudice di sedia Cosetta, ormai presenza consolidata e apprezzata.

Il primo a prendere la parola è stato Riccardo Mascarini: “Ringrazio tutti: lo staff, i giudici arbitri, e ovviamente faccio i complimenti a Leo, che purtroppo mi ha impedito il triplete… come l’Inter! È stata una bella partita e ci vediamo l’anno prossimo, come sempre”.

Dopo la premiazione del vincitore, Malgaroli ha voluto ricambiare i complimenti: “Ringrazio gli organizzatori per aver reso possibile questa settimana, la mia famiglia, gli allenatori e i giudici arbitri che sono venuti incontro anche alle mie richieste. Complimenti a Ricky per la partita e per il torneo: spero di giocare altre finali contro di lui. E ora testa all’impegno di domani: ci giochiamo l’accesso alla Serie A2 con il TC Pavia”.

In chiusura, il commento di Guadagnoli ha sottolineato la soddisfazione per l’andamento del torneo: “È andato tutto liscio, senza intoppi. Siamo stati fortunati anche con il meteo, e il tabellone è stato di ottimo livello. Peccato per Riccardo, che rappresentava la nostra società, ma ha tenuto testa a un avversario più forte sulla carta. Come spesso succede nel tennis, sono pochi punti a fare la differenza. Malgaroli ha meritato: tra ieri sera e oggi ha giocato oltre cinque ore. Ringrazio gli sponsor, la famiglia Arvedi e la famiglia Dognazzi per il sostegno a questo torneo che ogni anno portiamo avanti con orgoglio“.

