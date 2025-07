Prende forma la pre-season che porterà gradualmente alle gare ufficiali della nuova stagione. Manca sempre meno al raduno della Cremonese, fissato per lunedì 14 luglio al Centro Arvedi. Probabilmente proprio in quella data, o comunque nei giorni di poco precedenti o successivi, ci sarà anche la presentazione ufficiale di Davide Nicola.

La squadra inizierà la preparazione a Cremona, per poi spostarsi il 26 luglio a Prato allo Stelvio, dove è stato organizzato un “anticipo di Serie A”, così possiamo definirlo: l’amichevole contro il Torino. Un primo banco di prova per testare la squadra contro una formazione di pari categoria, fare valutazioni sui singoli giocatori e soprattutto mettere benzina nelle gambe in vista degli impegni più importanti.

Probabilmente in quei giorni partirà anche la campagna abbonamenti grigiorossa per la stagione 25/26 nella massima serie. Dopo l’amichevole la squadra proseguirà invece la preparazione a Livigno, nel cuore della Valtellina, fino al 4 agosto. Da qui tutto inizierà a essere più chiaro.

Con il calciomercato sempre a recitare il ruolo di protagonista e la Cremonese pronta a sfruttare le occasioni e pianificare la composizione della rosa che affronterà la Serie A, i grigiorossi saranno chiamati al primo impegno ufficiale sabato 16 agosto, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo allo Zini. Un’ulteriore tappa di avvicinamento alla gara di esordio, sabato 23 agosto, a San Siro contro il Milan.

Simone Guarnaccia

