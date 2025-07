La Cremonese è la prima squadra di Serie A a scegliere Livigno come location per il suo ritiro estivo e la macchina organizzativa dell’accoglienza in altura viaggia già a pieno regime. E con grande soddisfazione per l’arrivo dei grigiorossi la sera del 26 luglio, dopo l’amichevole di Prato dello Stelvio contro il Torino.

I ragazzi di mister Nicola si fermeranno a Livigno sino al 4 agosto. Una settimana di allenamento intensivo, durante la quale è prevista anche un’amichevole aperta al pubblico. La scelta del comune in provincia di Sondrio per il ritiro estivo è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori locali, che sperano di attirare i tifosi della Cremonese nella zona dopo aver ospitato quelli di Palermo e Sampdoria negli ultimi due anni. L’evento promette di essere un’occasione importante per il calcio locale e per la promozione del territorio.

“Siamo contentissimi di aver chiuso questo contratto – dichiara la consigliera comunale con delega allo Sport, Marina Claoti, a MyLivignoTv -. Finalmente abbiamo una squadra di Serie A, a differenza degli altri anni che abbiamo sempre avuto delle squadre dalla B. E soprattutto è una team vicino al nostro territorio, una squadra che permette ai tifosi di arrivare molto più facilmente a differenza di quello che è stato in precedenza. Auspichiamo che i supporters della Cremonese possano visitare anche il nostro territorio, prossimamente e anche in futuro”.

In vista della partita che verrà organizzata a Livigno, il comune di casa apre al pubblico: “Tutti coloro che sono interessati all’amichevole potranno accedere in modo gratuito al centro sportivo di Aquagranda Livigno – annuncia la consigliera comunale Marina Claoti -. Non vediamo l’ora di avere la Cremo e i suoi tifosi sul nostro campo”.

