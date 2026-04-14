Calcio e leggende: la serie "Untold" di Netflix propone la favola inglese di Jamie Vardy

Gli appassionati di grandi storie di sport e di calcio internazionale hanno di che gioire. La celebre serie documentaristica di Netflix, “Untold“, dopo aver esplorato i retroscena dello sport americano, attraversa l’oceano per approdare in Europa. A partire dal prossimo maggio, la piattaforma streaming rilascerà tre nuovi capitoli dedicati ad altrettante vicende iconiche del calcio e una di queste porta direttamente a Jamie Vardy.

Il 12 maggio è prevista l’uscita dell’episodio dedicato all’attaccante inglese, l’uomo che ha incarnato il “sogno” calcistico moderno. Non ci saranno riferimenti alla sua attuale esperienza alla Cremonese, bensì tratterà la sua ascesa dai dilettanti britannici delle serie minori fino al trionfo storico in Premier League con il Leicester di Claudio Ranieri (quotato all’epoca 5.000 a 1).

Il documentario esplorerà non solo le sue gesta in campo, ma anche il lato mediatico della sua vita, inclusi i controversi episodi che hanno coinvolto la moglie Rebekah, protagonista del celebre scandalo “Wagatha Christie”.

Ben diversa sarà invece la serie prodotta da Itv2 (broadcaster inglese) dal titolo The Vardy’s, che documenterà la vita della famiglia in Italia, a Cremona e sul lago di Garda, dove ha casa il campione di Sheffield a segno cinque volte in questa stagione e ora alle prese con un problema muscolare che ne sta limitando le presenze in campo con la Cremonese.

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