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Cronaca

Il caso Cristina Mazzotti: le "indagini" di Stefano Nazzi stregano il Ponchielli

di Andrea Colla

Protagonista il noto giornalista de "Il Post", che ha portato al teatro cittadino il nuovo capitolo di "Indagini Live"

Lo spettacolo "Indagini Live" al Ponchielli
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È il 30 giugno 1975. Siamo vicino a Eupilio, in provincia di Como.
Una ragazza di 18 anni viene rapita da una banda di criminali mentre viaggia in auto verso la villa di famiglia, insieme al fidanzato e a un’amica.

La giovane viene portata in una cascina e rinchiusa per 27 giorni in una buca in cemento, all’interno di un garage: profonda un metro e 45 centimetri, lunga due metri e 65, larga un metro e 55. Per respirare, solo una cannuccia di plastica del diametro di cinque centimetri. I rapitori chiedono un riscatto alla famiglia: cinque miliardi di lire.

È la storia del sequestro di Cristina Mazzotti, la prima donna rapita e uccisa dalla mafia. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico del Teatro Ponchielli, sold out per l’occasione, e che è stata raccontata tra aneddoti, suspense e fotografie storiche da Stefano Nazzi.

Giornalista de ‘Il Post’, Nazzi è noto al grande pubblico per il podcast true crime ‘Indagini‘, diventato per l’occasione uno spettacolo teatrale che sta attraversando l’Italia.
“A teatro racconto la storia di Cristina Mazzotti – spiega – una storia terribile, perché fu trattata in modo disumano e impensabile. Ma racconto anche il contesto di quegli anni, il grande e vigliacco business della criminalità organizzata: i sequestri di persona. Ci sono stati periodi in cui i numeri, soprattutto nella nostra regione, la Lombardia, sono impressionanti”.

‘Indagini’ nasce nel 2021 dall’idea di raccontare la cronaca in modo diverso rispetto a quanto avviene abitualmente in Italia.
“Spesso – aggiunge Nazzi – la narrazione è molto basata sull’emotività e sulla sensazione. In Indagini ho cercato di spiegare l’origine dei fatti, di metterli in ordine e di raccontare cosa è successo dopo, anche sul piano processuale e persino oltre i processi”.

Negli anni il podcast ha raccolto un ampio consenso di pubblico e critica, confermando il crescente interesse per il filone del true crime.
“Sono storie che ci fanno paura – osserva Nazzi – e proprio per questo ci avviciniamo a esse vivendo una paura controllata. Non capiamo davvero perché alcuni esseri umani compiano azioni così malvagie, e cerchiamo di comprenderlo. Proviamo empatia per le vittime e, talvolta, ci ergiamo a giudici anche quando non abbiamo ancora tutti gli elementi, mentre le indagini sono in corso».
In questo progetto porto tutta la mia esperienza – conclude – quello che ho imparato su come si racconta la cronaca e, forse, anche su come non bisognerebbe raccontarla”.

Negli ultimi anni Nazzi è approdato anche in televisione: prima con Delitti in famiglia su Rai 2, poi con la collaborazione a Belve Crime di Francesca Fagnani. Nell’estate scorsa è stato inoltre protagonista su Rai 3 con Il Caso. Altri progetti potrebbero essere annunciati a breve.
Prestissimo sarò di nuovo in televisione con un nuovo progetto – conferma – ma per ora non posso parlarne: non per scelta mia, ma per regole precise”.

Al termine dello spettacolo, accolto da applausi a scena aperta, Nazzi si è trattenuto nel foyer per salutare il pubblico: foto, autografi e un arrivederci alla prossima ‘indagine’.

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