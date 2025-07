Una parata di stelle d’altri tempi nel film in onda questa sera su CR1 alle ore 21: “Grand Hotel”, del 1932, è il prototipo del film con molti divi e molte storie incrociate. In un grande albergodi Berlino, una ballerina in declino (Greta Garbo) sta per suicidarsi ma è salvata dall’intervento di un compito gentiluomo (John Barrymore) che la fa innamorare e le ridà fiducia nella vita.

Ma il gentiluomo è un topo d’albergo e rimane ucciso mentre sta compiendo un ennesimo colpo (stavolta però rubava a fin di bene). Con la storia principale s’incrociano quelle dell’uccisore del ladro, un grosso e volgare industriale tedesco, della sua dattilografa e di un anziano impiegato sofferente di cuore.

Diretto dal regista Edmund Goulding, “Grand Hotel” ottenne uno strepitoso successo al botteghino e vinse il premio Oscar come miglior film del 1932.

Ambientato interamente all’interno di un lussuoso hotel di Berlino, il film di Goulding ebbe il merito di riunire per la prima volta nella stessa pellicola tutti i più importanti attori al servizio della MGM: i due fratelli John e Lionel Barrymore, il caratterista Wallace Beery, la giovane star in ascesa Joan Crawford e soprattutto la “divina” Greta Garbo, che qui interpreta il ruolo di madame Grusinskaya, una ballerina russa che si innamora perdutamente del ladro-gentiluomo Felix von Geigern (John Barrymore). Ma quella dell’amore tra il barone von Geigern e madame Grusinskaya è solo una delle varie sotto-trame che si alternano nel corso del film, sempre in ammirevole equilibrio fra humour e dramma, fra commedia e tragedia.

