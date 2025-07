Allerta arancione in tutta la Lombardia per la giornata di oggi, 6 luglio, da parte dell’agenzia regionale protezione Ambiente (Arpa), anche se gli ultimi aggiornamenti evidenziano a Cremona velature sparse nel pomeriggio e possibili piogge attorno alle 20, mentre sul Cremasco, già ieri colpito da vento e nubifragio, si prospettano temporali anche forti nella fascia oraria 19 – 21.

“Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale – recita il bollettino odierno dell’agenzia regionale – che risulteranno sparse fino alle ore centrali, mentre dal pomeriggio saranno tendenti a diffuse, con fenomeni che da localmente intensi tenderanno a divenire diffusamente intensi.

“I fenomeni saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, in particolare sulla Pianura, da grandine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Sulla media-bassa Pianura, in particolare, le precipitazioni potranno insistere fino alla tarda serata, mentre sui restanti settori tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Si prevedono venti sotto i 1500 metri mediamente deboli, con rinforzi e raffiche, in concomitanza ai passaggi temporaleschi, tra 40 e 60 km/h più estese e diffuse sui settori orientali e meridionali.

“Per la giornata di domani 07/07 si prevede ancora instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Tra notte e prima mattina si attendono precipitazioni sparse su bassa Pianura e settori orientali, meno probabili altrove, a seguire, fino al primo pomeriggio, precipitazioni in temporaneo esaurimento, salvo residui fenomeni. Si prevede, da metà pomeriggio, riattivazione delle precipitazioni che risulteranno inizialmente sparse, divenendo, verso sera, diffuse e tendenti a intensificarsi con asse di propagazione Sudovest-Nordest e con formazione di linee temporalesche in rapido transito sulla regione. Si attendono venti sotto i 1500 metri deboli, in rinforzo da metà pomeriggio con raffiche tra 40 e 60 km/h estese e diffuse verso sera, in particolare su Pianura, Appennino e fascia alpina.

Il Centro Funzionale, nella mattinata di domani 07/07, analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi per la seconda della giornata di domani”.

