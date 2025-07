Al Museo del Violino domenica sera un concerto che per festeggiare i 25 anni del Quartetto di Cremona ma anche i 40 anni di vita dell’Accademia Stauffer, dove l’ensemble non solo si è formato, ma guida da anni il programma di Alto Perfezionamento in quartetto d’archi. Un’occasione unica per due eccellenze cittadine. Sul palco dell’Auditorium anche il giovane Quartetto Thumos: Il programma andato in scena è stato il Quartetto di Giuseppe Verdi, affidato all’interpretazione del Thumos, e il Quartetto “La Morte e la Fanciulla” di Franz Schubert, eseguito dal Quartetto di Cremona.

Il Quartetto di Cremona nasce nel 2000, in seno alla Stauffer. I musicisti che lo compongono sono tutti genovesi, ma il battesimo artistico avviene nella città di Stradivari; talmente legato a Cremona, che nel 2015 il Quartetto è stato insignito della cittadinanza onoraria. Fin dalla sua formazione l’ensemble si è affermato come uno dei più entusiasmanti gruppi cameristici della scena internazionale. Regolarmente invitato dai maggiori festival e sale da concerto in Europa, Nord e Sud America fino all’Estremo Oriente, ha ricevuto unanime consenso da parte del pubblico e della critica.

Ma Cremona domenica sera ha respirato musica in diversi angoli: negli stessi istanti in cortile Federico II una nuova data del Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio. A esibirsi la Rushcliffe Spencer School, dal Regno Unito. Orchestra, swing band, coro e samba group, sotto la direzione dei maestri Christopher Dove e Leigh Banner.

© Riproduzione riservata