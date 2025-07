Festino Palermo, Cannella “Bellezza come speranza libertà da guerre”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema del festino di quest’anno è la bellezza, non in senso meramente estetico, ma declinata sui sentimenti, sulle passioni che hanno caratterizzato l’esistenza di Santa Rosalia. Quindi, la bellezza del sacrifico, la rinuncia di una vita agiata per la sua vocazione, la bellezza dell’eremitaggio e del miracolo che ha riportato la vita a Palermo. Quindi, anche la bellezza della speranza che in qualche modo deve liberare tutti noi dalle angosce delle pesti contemporanea, tra le quali le guerre che in questo momento rendono più tristi e angosciose le nostre esistenze”. A dirlo il vice sindaco e assessore alla Cultura di Palermo Giampiero Cannella, parlando con i giornalisti, margine della presentazione del 401esimo festino di Santa Rosalia nel Palazzo Arcivescovile. Tra le novità di questa edizione è prevista anche una nuova ‘tappa’ a Palazzo Riso dove “è previsto che il Genio di Palermo parli alla cittadinanza riconoscendo in Santa Rosalia la protettrice di questa città”, ha aggiunto Cannella.

