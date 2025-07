Analizzare le cause e le conseguenze del dumping contrattuale per evidenziare i rischi di una concorrenza sleale che, attraverso il peggioramento delle condizioni dei lavoratori, mina la reputazione dell’intero settore dei pubblici esercizi. È questo l’obiettivo della seconda edizione del Manuale sul Dumping Contrattuale nei Pubblici Esercizi, realizzato da FIPE-Confcommercio in collaborazione con Adapt e con il sostegno dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Uno strumento che non si limita a informare, ma intende anche offrire un supporto concreto per contrastare il fenomeno.

La nuova edizione – che aggiorna la prima pubblicata nel 2022 – nasce dall’ulteriore espansione del dumping contrattuale nel comparto dei pubblici esercizi. Un fenomeno che si manifesta non solo nell’aumento del numero di CCNL non rappresentativi applicati nel settore, ben 41 in totale, ma anche nel numero crescente di lavoratori coinvolti da contratti definiti dalla giurisprudenza come “pirata”.

Il CCNL sottoscritto da FIPE-Confcommercio resta ampiamente il più applicato nel settore, interessando oltre il 92% dei lavoratori. Tuttavia, qualsiasi forma di concorrenza al ribasso sulle regole che disciplinano il rapporto di lavoro rappresenta un rischio grave per la solidità e l’immagine del comparto.

FIPE Cremona, attraverso la sede provinciale di Confcommercio, da sempre impegnata sul territorio per la corretta applicazione del CCNL, vuole sensibilizzare imprenditori e lavoratori sui pericoli del fenomeno. Il Manuale propone anche un’indagine che, attraverso simulazioni su dieci diverse figure professionali, mette in evidenza i notevoli divari economici e normativi derivanti dall’applicazione di alcuni contratti pirata. Uno strumento prezioso non solo per gli addetti ai lavori, ma utile a sviluppare un metodo condiviso per individuare, analizzare e contrastare questa piaga, grazie alla collaborazione leale tra istituzioni e corpi intermedi.

