Nel pomeriggio di domenica 6 luglio, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato un uomo di 34 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Parma. Il provvedimento è scaturito dall’aggravamento della misura cautelare già applicata nei confronti dell’uomo, consistente nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, permanenza notturna in casa e divieto di dimora nella regione di residenza della vittima, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia avvenuto e denunciato fuori regione nel 2024.

La decisione del giudice è stata motivata dalle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte nonché dal fatto che l’uomo avrebbe manifestato intenzioni violente e minacciose nei confronti della sua ex compagna, residente fuori regione, già parte offesa nel procedimento penale.

Pertanto, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno proceduto al rintraccio e alla notifica del provvedimento, accompagnando l’uomo presso il carcere di Cremona.

