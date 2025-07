Mattinata di ritardi per i treni dei pendolari cremonesi: a causa di un guasto (avvenuto presumibilmente per il maltempo della nottata) a Pieve San Giacomo, la circolazione per Milano da Mantova sta subendo ritardi fino a 130 minuti (è il caso del treno che doveva partire da Cremona alle 7.30). I pendolari ancora una volta nella morsa dei ritardi dei convogli, soprattutto nell’ora di punta dei lavoratori.

In aggiunta, oggi, lunedì 7 luglio, dalle ore 21:00 e fino alle ore 18:00 di martedì 8 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà anche treni regionali: lo sciopero nazionale dei treni di 21 ore riguarderà sia il trasporto passeggeri che il trasporto merci con inevitabili disagi per i viaggiatori.

© Riproduzione riservata