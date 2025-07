Più di 100 droni russi in Ucraina, un morto e quasi 30 feriti

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Da ieri sera sono in corso operazioni di emergenza e soccorso nelle regioni di Donetsk e Dnipro. A Kharkiv si stanno sgomberando le macerie dopo un attacco su grattacieli residenziali. Ventisette persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. La più piccola, una bambina, ha solo tre anni. Tre persone sono state ricoverate in ospedale. Purtroppo, una persona è morta a Odessa. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sul proprio canale Telegram ufficiale: “I russi hanno colpito l’Ucraina con 101 droni, la maggior parte dei quali erano “shahid” russo-iraniani. Molte regioni sono state colpite e in molte regioni l’allerta aerea è di nuovo attiva questa mattina a causa dei droni d’attacco. In totale, nell’ultima settimana sono stati lanciati circa 1.270 droni, 39 missili e quasi mille KAB. Ci aspettiamo con entusiasmo che i nostri partner rispettino tutti gli accordi presi. La difesa aerea è fondamentale per proteggere la vita. Stiamo inoltre già implementando con grande dinamismo gli accordi sugli investimenti nella nostra produzione di armi, in particolare di tutti i tipi di droni. Particolare attenzione è rivolta ai droni intercettori. Stiamo stipulando contratti al massimo. Grazie a tutti i partner che ci aiutano”, ha aggiunto.

gsl/mca1 (Fonti video: Canale Telegram Zelenskiy / Official e Kharkiv Regional Military Administration)