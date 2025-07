Cossolo “Farmacia sempre più presidio del Ssn”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il Covid abbiamo visto un confermarsi e perdurare del rapporto di fiducia dei cittadini. La farmacia viene vista sempre meno come un negozio è sempre più come un presidio del Servizio Sanitario Nazionale e la vedono così anche i giovani e le persone sane, tutto questo coerente con la nuova visione di salute che è più a 360 gradi”. È quanto afferma Marco Cossolo, presidente di Federfarma, in occasione della presentazione del rapporto realizzato con il Censis.

